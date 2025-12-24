Путин провел рабочую встречу с губернатором Запорожской области

Президент России Владимир Путин накануне вечером провел рабочую встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Вчера поздно вечером Владимир Путин в Кремле провел рабочую встречу с главой Запорожской области Балицким», — сказал он.

По словам представителя Кремля, обсуждались вопросы, связанные с развитием региона.

23 декабря Балицкий сообщил, что в Запорожской области оказались обесточены десять населенных пунктов, свыше 4 тыс. человек остались без света.

В этот же день Балицкий заявил, что жители двух сел региона остались без электричества из-за поврежденной в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) высоковольтной линии. По его словам, речь идет о населенных пунктах Примерное и Новоукраинка Каменско-Днепровского муниципального округа. Отключение электроэнергии затронуло 341 абонента, уточнил губернатор.

Ранее военблогер рассказал, что РФ может освободить большую часть Запорожской области.