На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин провел рабочую встречу с губернатором Запорожской области

Песков: Путин накануне провел встречу с главой Запорожской области Балицким
true
true
true
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин накануне вечером провел рабочую встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Вчера поздно вечером Владимир Путин в Кремле провел рабочую встречу с главой Запорожской области Балицким», — сказал он.

По словам представителя Кремля, обсуждались вопросы, связанные с развитием региона.

23 декабря Балицкий сообщил, что в Запорожской области оказались обесточены десять населенных пунктов, свыше 4 тыс. человек остались без света.

В этот же день Балицкий заявил, что жители двух сел региона остались без электричества из-за поврежденной в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) высоковольтной линии. По его словам, речь идет о населенных пунктах Примерное и Новоукраинка Каменско-Днепровского муниципального округа. Отключение электроэнергии затронуло 341 абонента, уточнил губернатор.

Ранее военблогер рассказал, что РФ может освободить большую часть Запорожской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами