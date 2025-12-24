«Брюссель хочет войны, Венгрия хочет мира»: Орбан прокомментировал ситуацию в ЕС

Magyar Nemzet: Орбан не исключил начала войны в Европе в 2026 году

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предполагает, что в 2026 году в Европе может начаться война. Своим мнением он поделился в интервью газете Magyar Nemzet.

По словам главы правительства, после окончания Второй мировой войны Европа жила в мире 80 лет, но сейчас сложилась ситуация, когда лидеры Евросоюза своими действиями подталкивают весь континент к началу войны.

На вопрос «может ли 2025 год стать последним годом мира», Орбан ответил, что это исключать нельзя.

Он напомнил, что на саммите ЕС в Брюсселе 18 и 19 декабря звучали предложения и были приняты ряд решений, направленных на эскалацию конфликта на Украине и продолжение конфронтации с РФ.

Орбан отметил, что в Европе сейчас есть два лагеря: партия войны и партия мира. Вторые пытаются сдержать агрессию первых, но пока удается только замедлить темпы «сползания к войне».

19 декабря лидеры Евросоюза согласовали финансирование Украины до €90 млрд в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета блока. Помощь будет оформлена в виде беспроцентного кредита. Идея задействовать замороженные российские активы для прямого финансирования Киева в итоговое решение включена не была.

Ранее премьер Бельгии заявил, что ЕС не намерен когда-либо возвращать активы России.