Сын Байдена назвал Украину «рассадником зла»

Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер Байден назвал Украину «рассадником зла» с «невероятным уровнем коррупции». Об этом он сказал в интервью New York Post.

«Я был очень наивен в отношении того, каким рассадником зла является Украина. Какой же это абсолютный, просто невероятный уровень коррупции, который до сих пор поражает воображение», — сказал Хантер Байден.

Также он назвал «абсолютной ошибкой» работу в украинской частной газодобывающей компании Burisma Holding «из-за политического положения, в которое это поставило нас всех».

В апреле 2014 года Хантер Байден вступил в совет директором украинской газодобывающей группы Burisma, после чего его неоднократно обвиняли в коррупции. Хантеру Байдену вменяли то, что за вознаграждение он мог организовывать для представителя компании встречу со своим отцом, который тогда был вице-президентом США. В декабре 2024 года Джо Байден подписал указ о помиловании Хантера Байдена за преступления, которые он мог совершить с 1 января 2014 по 1 декабря 2024 года.

Ранее Хантер Байден раскритиковал своего отца за миграционную политику и Афганистан.