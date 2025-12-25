На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвал пять привычек для улучшения самочувствия по утрам

Metropoles: строгий режим сна снижает риск гипертонии
thebigland/Shutterstock/FOTODOM

Строгий режим сна снижает риск гипертонии, а стакан воды сразу после пробуждения может улучшать работу сердечно-сосудистой системы и почек. Об этом рассказал терапевт Элпидио Франко из больницы Quali Ipanema в разговоре с изданием Metropoles.

По словам врача, привычка засыпать и просыпаться в одно и то же время помогает стабилизировать артериальное давление, частоту сердечных сокращений и выработку гормонов, связанных со сном и стрессом. Нарушение режима, напротив, создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Франко также рекомендует начинать утро со стакана воды. Это способствует улучшению кровообращения, активизирует работу почек и кишечника и помогает организму мягко перейти в активное состояние после сна.

Завтрак, по словам эксперта, должен быть сбалансированным, так как первый прием пищи поддерживает уровень энергии и концентрацию внимания в течение дня. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение нежирному белку (йогурт, рыба, яйца) и медленным углеводам (каши, цельнозерновой хлеб).

Дополнительную пользу приносит короткая утренняя прогулка. Если на нее нет времени, врач советует хотя бы постоять у открытого окна и подышать свежим воздухом. В завершение Франко рекомендует отказаться от использования смартфона сразу после пробуждения: ранний контакт с новостями и социальными сетями перегружает мозг стимулами еще до того, как организм полностью проснется.

Ранее ученые выяснили, у каких людей манго может улучшить память.

