Названы страны, которые не посетил Санта-Клаус во время полета в Рождество

NORAD: Санта в Рождество не пролетел над Белоруссией, Сирией и Афганистаном

Санта-Клаус завершил свое рождественское турне по Евразии, посетив все страны на континенте за исключением Белоруссии, Сирии и Афганистана. Об этом сообщило Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD), которое следит за перемещениями волшебника, пишет РИА Новости.

Согласно онлайн-карте полетов Санта-Клауса, его сани не стали пролетать над Белоруссией, несмотря на то, что он посетил все страны, граничащие с республикой. Похожая ситуация сложилась с Сирией и Афганистаном. При этом нельзя говорить о том, что Санта избегал охваченные вооруженными конфликтами регионы. Например, его сани были замечены в Южном Судане, также он посетил Западный берег реки Иордан.

В ночь на 25 декабря сани Санта-Клауса с упряжкой оленей пролетели над Россией. По данным NORAD, Санта пролетел над Чукоткой, Сибирью, Дальним Востоком, Уралом, Поволжьем, а также над Москвой. Далее он направился в Киргизию, Казахстан, Китай, а потом — в страны Африки и Ближнего Востока.

Кроме того, Санта-Клаус в рамках рождественского турне посетил Международную космическую станцию (МКС). Во время раздачи подарков в Латинской Америке его сани неожиданно начали набирать высоту и поднялись в космическое пространство.

Для отслеживания рождественского маршрута Санты NORAD использует четыре системы контроля: спутники, радары, самолеты-истребители и специальные «Санта-камеры». Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос вожака упряжки — оленя Рудольфа.

Ранее Трамп призвал «плохого Санту» не вторгаться в США.