В Армении упразднили телерадиокомпанию, транслирующую церковный канал

Власти Армении упразднили телекомпанию, транслирующую церковный канал «Шогакат»
David Mdzinarishvili/Reuters

Кабинет министров Армении упразднил телерадиокомпанию, которая транслирует церковный телеканал «Шогакат». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства, представленное министром территориального управления и инфраструктуры Давидом Худатяном.

«Упразднить ЗАО «Общественная духовно-культурная телерадиокомпания», — говорится в документе.

Отмечается, что главе комитета по управлению государственным имуществом поручили в течение 15 дней создать ликвидационную комиссию. В свою очередь, совет общественного вещателя должен передать комиссии документацию и имущество ЗАО, включая деньги, ценные бумаги и права на имущество.

В конце ноября газета «Армянское время», принадлежащая семье премьер-министра республики Никола Пашиняна, опубликовала заявление с призывами к отставке католикоса всех армян Гарегина II. В обращении утверждалось, что выборы патриарха были нечестными, а сейчас в церкви сложилась «нездоровая атмосфера» и кризис.

Конфликт властей и Армянской апостольской церкви сопровождается задержаниями и арестами священнослужителей. На момент публикации в заключении по различным обвинениям пребывают четыре высших иерарха церкви. Кроме того, вступившегося за церковь предпринимателя Самвела Карапетяна арестовали по обвинению в публичных призывах к захвату власти в республике.

Ранее стало известно, что власти Армении хотят лишить церковь права на владение землей.

