«У нас была отличная химия»: Плющенко о работе с Костылевой

Плющенко: Костылева понимала меня с полуслова, но родители перешли все

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о работе с 14-летней фигуристкой Еленой Костылевой. Его слова передает РИА Новости.

«Было очень приятно работать с Леной. У нас была отличная химия. Лучшая, что могла быть между тренером и спортсменом. Костылева понимала меня с полуслова и полувзгляда, выполняла все, что от нее требовалось. Но ее родители перешли все красные линии», — рассказал тренер.

Евгений Плющенко заявил, на фигуристку Елену Костылеву уходило около ₽5 млн в год из бюджета академии »Ангелы Плющенко».

25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву, мать фигуристки, в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

Костылева-старшая после выступления дочери в Минске запретила ей участвовать в шоу Плющенко, а самого тренера обвинила в том, что он оставил фигуристку без зарплаты.

Ранее мать Костылевой удивилась заявлению Плющенко о трате ₽5 млн в год на спортсменку.