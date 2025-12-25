Москвичам пообещали сильный снегопад

Гидрометцентр: сильный снегопад и метель начнутся в Москве после 18:00

Сильный снегопад и метель должны начаться Москве вечером и продолжиться до глубокой ночи. Об этом заявили ТАСС в Гидрометцентре России.

«Где-то с 18:00 начнется снег, местами сильный, а также метель, которые продолжатся до глубокой ночи», — рассказали синоптики.

По словам собеседника агентства, температура воздуха при этом будет от -3 до -1°C. Кроме того, примерно с полудня начнется усиление западного и северо-западного ветра в порывах до 12-15 м/с.

24 декабря в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за грядущего ухудшения погоды в виде снега и сильного ветра.

Причинами введения такого уровня, означающего потенциально опасные погодные условия, послужил ожидаемый снегопад, а также налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что снежный покров покрыл 99% российской территории. Синоптик уточнил, что в Москве высота снежного покрова составляет 2 см, в Московской области — от 1 до 8 см. По его прогнозу, идеальная зима ждет москвичей и жителей Центральной России в Новом году. До конца декабря в центре страны будут умеренные морозы со снегом.

Ранее жителям Подмосковья спрогнозировали морозную и снежную новогоднюю ночь.