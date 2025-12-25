Более 60 тысяч жителей Херсонской области остались без света после атаки ВСУ

Украинские военнослужащие нанесли удар по трансформаторной подстанции «Виноградово» в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, в результате атаки более 60 тыс. абонентов временно остались без электроснабжения. Отключения света произошли в Каховском, Голопристанском, Чаплинском, Алешкинском, Скадовском и Каланчакском муниципальных округах.

«Социально значимые объекты переведены на резервные источники питания, системы жизнеобеспечения работают», — рассказал Сальдо.

Он добавил, что сотрудники «Херсонэнерго» уже приступили к ремонтным работам.

24 декабря Сальдо заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) минируют противопехотными минами прибрежные зоны Херсона, находящегося под их контролем. Как он отметил, таким образом украинские солдаты пытаются противостоять российским подразделениям на правом берегу реки Днепр. Однако на этих минах ранения получают мирные жители, а Киев пытается переложить ответственность на Москву и обвиняет в происходящем российские войска.

Губернатор Херсонской области обратил внимание, что мины появляются исключительно на участках, подконтрольных ВСУ. Вооруженные силы РФ физически не могут достать до этих территорий.

Ранее украинский беспилотник атаковал автомобиль в Херсонской области.