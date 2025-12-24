На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экипаж упавшего в Анкаре самолета состоял из французов

На борту разбившегося в Анкаре самолета были граждане Франции
Reuters

Экипаж самолета, разбившегося в Анкаре, состоял из граждан Франции. Об этом сообщил телеканал CNN Turk.

«На борту воздушного судна находились пять человек из военной делегации и три члена экипажа, которые были гражданами Франции», — говорится в сообщении.

Также на борту находился начальник генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад.

Накануне частный бизнес-джет Falcon 50, вылетевший из аэропорта Анкары Эсенбога в направлении Триполи, потерпел крушение. Выжить в авиакатастрофе никому не удалось. Обломки упавшего самолета найдены.

Предварительно, вскоре после взлета самолета произошла неисправность электрооборудования. Пилоты, уведомив диспетчеров, попытались вернуться, но самолет потерпел крушение недалеко от города Хаймана, расположенного к югу от столицы.

Ранее в Австралии пилот пропал без вести после крушения самолета.

