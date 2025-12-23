На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог: сейчас не время для наземной операции США в Венесуэле

Политолог Ордуханян: Трамп может начать конфликт с Венесуэлой перед выборами
Noel Celis/AP

Нынешняя активность США вокруг Венесуэлы может не вылиться в полноценный конфликт. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

По его словам, для полномасштабной военной операции Пентагона против Каракаса сейчас неподходящая международная обстановка. Эксперт обратил внимание, что в ряде испаноязычных государств происходит консолидация сил в поддержку Венесуэлы.

«Фактор Китая играет определенную стабилизирующую роль, да и наше заявление о поддержке и солидарности с народом Венесуэлы тоже возымеет результат в ближайшее время», — уверен Ордуханян.

Однако в случае, если противостояние внутри США обострится, особенно перед выборами, главе Белого дома Дональду Трампу «войнушечка» очень пригодится, поскольку ситуация станет непредсказуемой, добавил политолог.

США перехватили у берегов Венесуэлы несколько нефтяных танкеров в рамках блокады, объявленной Трампом. Соединенные Штаты взяли на абордаж танкер Bella 1 под флагом Панамы. Судно, находящееся под американскими санкциями, направлялось в Венесуэлу, чтобы забрать груз.

17 декабря Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, «терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми».

Ранее президент Бразилии оценил последствия вторжения США в Венесуэлу.

