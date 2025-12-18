На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Трамп посмеялся в ответ на предложение уволить главу аппарата Белого дома

WSJ: Трампа рассмешило мнение, что он может уволить главу аппарата Белого дома
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп посмеялся над мнением о том, что он может уволить главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Предположения о возможной отставке появились после интервью Уайлс для издания Vanity Fair, где она рассказала о разных аспектах работы администрации с критикой ряда высокопоставленных фигур. Уайлс позже сама говорила, что ввела аудиторию в заблуждение и обвинила журнал в игнорировании контекста и в выборочном цитировании ее слов, а также в намеренной попытке выставить президента США и его команду в негативном свете.

После этого Трамп подтвердил, что журналист намеренно вводил Уайлс в заблуждение, говоря о целях интервью. По его словам, она прекрасно выполняет свою работу.

«Он посмеялся над предположениями о том, что уволит Уайлс», — заявил источник.

Он добавил, что Трамп просил главу аппарата не тратить столько времени на беседы с Vanity Fair, потому что журналисты этого СМИ «никогда не бывают к ним добрыми».

До этого портал Axios писал, что американский предприниматель Илон Маск начал финансировать избирательные кампании республиканцев в преддверии промежуточных выборов в Палату представителей и Сенат. Журналисты отмечают, что это может свидетельствовать о потеплении отношений Маска с Трампом после их конфликта.

Ранее Трамп устроил массовые увольнения после проверки бального зала Белого дома.

