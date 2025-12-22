На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Уиткоффу предрекли этические расследования из-за сделок с ОАЭ

Semafor: Уиткофф может столкнуться с этическим расследованием из-за сделок с ОАЭ
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф может оказаться в центре этического расследования из-за заключенных им сделок с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом сообщает издание Semafor.

По данным внутренней переписки, на которую ссылается издание, независимый надзорный орган Госдепартамента рассматривает запрос двух сенаторов-демократов о расследовании того, нарушали ли должностные лица администрации президента США Дональда Трампа этические нормы при заключении сделок с участием ОАЭ.

С запросом о проведении расследования выступили сенаторы-демократы Элизабет Уоррен (Массачусетс) и Элисса Слоткин (Мичиган). В Госдепартаменте сообщили, что обращение находится на рассмотрении.

Ведомство может проверить возможную вовлеченность не только Уиткоффа, но и предпринимателя, известного как «криптоцарь», Дэвида Сакса в процесс согласования экспорта передовых американских микросхем в ОАЭ. Сенаторы просят Госдепартамент, Минторг США и Управление по этике разъяснить, какую роль оба могли играть в достижении этих договоренностей.

Ранее Уиткофф рассказал о переговорах с Дмитриевым в Майами.

