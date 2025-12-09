На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД Литвы связал членство Украины в ЕС с безопасностью континента

Глава МИД Литвы Будрис: членство Украины в ЕС – условие безопасности Европы
true
true
true
close
Министерство иностранных дел Литвы

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что членство Украины в Евросоюзе является необходимым условием для безопасности континента. Его слова приводит LRT.

По его словам, Украина и Молдавия находятся в авангарде процесса расширения, поэтому их успехи на пути евроинтеграции должны быть зафиксированы решениями Евросоюза.

«Членство Украины в ЕС является необходимым условием европейской безопасности. Это также один из элементов гарантий безопасности Украины», — сказал Будрис.

До этого еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заверила, что ЕК ожидает продолжения переговоров о евроинтеграции Украины на уровне рабочих групп, несмотря на позицию Венгрии.

В июне 2022 года Украина получила статус кандидата в члены Евросоюза. За такое решение проголосовали лидеры всех 27 стран — членов ЕС, а в декабре 2023 года решили начать переговоры о ее присоединении к сообществу. Однако в Венгрии активно заявляют, что категорически против поспешного приема Украины в ЕС.

Ранее Зеленский обрисовал перспективы вступления Украины в Евросоюз.

