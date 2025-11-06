На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Уиткофф заявил, что в общей сложности провел с Путиным не менее 24 часов

Уиткофф: провел шесть встреч с Путиным, каждая длилась не менее четырех часов
Gavriil Grigorov/Reuters

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в обшей сложности провел с президентом России Владимиром Путиным шесть встреч, каждая длилась не менее четырех часов. Об этом заявил сам политик на Американском бизнес-форуме в Майами, передает РИА Новости.

«Я встречался с ним шесть раз. Не помню, чтобы встреча длилась менее четырех часов», — подчеркнул он.

6 ноября Уиткофф заявил, что в урегулировании украинского конфликта есть определенный прогресс.

По словам спецпосланника, президент США Дональд Трамп постоянно следит за темой урегулирования на Украине. Уиткофф подчеркнул необходимость согласования протоколов безопасности и проведения значительной технической работы до перехода к политическим решениям.

3 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине может быть вскоре урегулирован. Глава Белого дома также сказал, что Москва рассчитывает на развитие отношений с Вашингтоном, в частности, в области торговли.

Ранее в НАТО указали на страх Евросоюза признать победу Путина на Украине.

