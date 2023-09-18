Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США пошли на секретную сделку с Пакистаном из-за Украины

Intercept: США помогли Пакистану с поддержкой МВФ за оружие для Украины

close
100%
Faisal Mahmood/Reuters

Власти США поспособствовали соглашению Пакистана и Международного валютного фонда (МВФ) на $3 млрд, пишет Intercept. По информации издания, эта помощь стала ответом на тайные сделки Вашингтона и Исламабада по продаже вооружений для Украины.

Как отмечает Intercept, речь идет о секретных американо-пакистанских соглашениях по поставкам боеприпасов с лета 2022 года по весну 2023 года. Источники издания утверждают, что продажа оружия осуществлялась с целью снабжения украинской армии.

«Кредит [от МВФ], предоставленный при посредничестве США, позволил пакистанским властям отложить выборы, усилить жестокие репрессии и посадить в тюрьму бывшего премьер-министра Имрана Хана», — говорится в материале.

Издание добавляет, что этот шаг сделал действующее правительство Пакистана более зависимым от США и МВФ, а также поставок боеприпасов для Украины. Intercept подчеркивает, что власти используют подобный подход для своего выживания в условиях внутреннего кризиса, который не имеет никаких предпосылок для скорого разрешения.

Ранее в НАТО признали неспособность альянса покрыть все запросы Украины по вооружениям.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях