США пошли на секретную сделку с Пакистаном из-за Украины

Власти США поспособствовали соглашению Пакистана и Международного валютного фонда (МВФ) на $3 млрд, пишет Intercept. По информации издания, эта помощь стала ответом на тайные сделки Вашингтона и Исламабада по продаже вооружений для Украины.

Как отмечает Intercept, речь идет о секретных американо-пакистанских соглашениях по поставкам боеприпасов с лета 2022 года по весну 2023 года. Источники издания утверждают, что продажа оружия осуществлялась с целью снабжения украинской армии.

«Кредит [от МВФ], предоставленный при посредничестве США, позволил пакистанским властям отложить выборы, усилить жестокие репрессии и посадить в тюрьму бывшего премьер-министра Имрана Хана», — говорится в материале.

Издание добавляет, что этот шаг сделал действующее правительство Пакистана более зависимым от США и МВФ, а также поставок боеприпасов для Украины. Intercept подчеркивает, что власти используют подобный подход для своего выживания в условиях внутреннего кризиса, который не имеет никаких предпосылок для скорого разрешения.

Ранее в НАТО признали неспособность альянса покрыть все запросы Украины по вооружениям.