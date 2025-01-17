Бывшего премьер-министра Пакистана приговорили к 14 годам тюрьмы

Reuters: Имрана Хана приговорили к 14 годам тюрьмы по обвинению в коррупции

Суд в Пакистане приговорил бывшего премьер-министра страны Имрана Хана к 14 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Об этом сообщило агентство Reuters.

Супруга политика Бушра Биби по этому же обвинению получила семь лет тюрьмы. Кроме того, осужденных приговорили к крупному штрафу, неуплата которого может грозить дополнительным тюремным сроком в шесть месяцев.

Утверждается, что Имран Хан и его жена в 2018 году получили участки земли в качестве взятки и легализовали незаконные доходы в период управления ими благотворительным фондом Al-Qadir Trust, который служил прикрытием для незаконной деятельности политика и его супруги.

Имран Хан возглавлял правительство Пакистана в 2018–2022 годах. Его сместили с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему в парламенте вотума недоверия. С 2023 года он отбывает тюремное заключение по приговору о продаже иностранных подарков из государственного хранилища ценностей.

В июне 2024 года суд оправдал Хана по делу о разглашении государственной тайны.

Ранее сообщалось, что Пакистан тайно поставляет оружие Киеву в обмен на помощь США.