Суд заочно вынес приговор ЛГБТ-активистке Александре Казанцевой

Суд заочно приговорил блогершу и секс-просветительницу Сашу Казанцеву (признана в РФ иностранным агентом) к 9 годам колонии общего режима по ряду статей, включая распространение фейков об армии России, пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Москвы.

«С учетом позиции прокуратуры иноагент Александра Казанцева заочно приговорена к 9 годам лишения свободы с отбывания наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Дело блогерши проходило по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение фейков о ВС России), части 1.1 статьи 282.2 (вербовка в экстремистскую организацию), части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие запрещенной экстремистской организации), а также по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от обязанностей иноагента).

Казанцеву внесли в перечень причастных к терроризму и экстремизму по данным Росфинмониторинга лиц в октябре. Незадолго до этого ее заочно арестовали. В марте этого года девушку объявили в розыск.

Иноагентом ее признали в 2023 году. Тогда Минюст сообщил, что Казанцева проживала за границей, пропагандировала там ЛГБТ, а также собирала деньги для нужд Украины. Казанцева была несколько раз оштрафована из-за отсутствия плашки о статусе иноагента в публикациях.

Ранее суд заочно приговорил Илью Яшина (признан в РФ иностранным агентом) почти к двум годам тюрьмы по статье об иноагентах.