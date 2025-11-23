Дело «Стоптайма»: «певицу иноагентов» выпустили на свободу. И возможно, из страны

Наоко и других музыкантов «Стоптайма» выпустили на свободу после трех арестов

Петербургские музыканты Диана Логинова (Наоко) и Александр Орлов из Stoptime покинули ИВС. Их вывезли на тонированной машине, чтобы избежать контактов с ожидающими у выхода журналистами. Они отбыли третий подряд «карусельный» административный арест и в общей сложности провели под стражей больше месяца. Сейчас адвокаты попросили, чтобы ребят не беспокоили, пока те сами не выйдут на связь. Тем временем СМИ сообщили, что Наоко уже покинула страну.

Музыканты группы «Стоптайм» Диану Логинову (Наоко) и Александра Орлова вернулись домой после третьего ареста, пишет «Фонтанка». После того как они покинули изолятор временного содержания, их на этот раз не стали задерживать. Полицейские увезли музыкантов в другой район, чтобы те не общались c представителями прессы, ожидающими у выхода.

Адвокат Наоко и Орлова, Мария Зырянова, подтвердила, что ее клиенты в безопасности. Он провели в ИВС больше месяца.

По словам Зыряновой, скоро петербуржцы сами выйдут на связь.

«Мы очень просим немного тишины. Скоро сами выйдем с новостями», – отметила юрист.

Тем временем, Telrgram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что Логинова уже покинула Россию и «находится в безопасности».

17 ноября Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул полиции новый административный протокол о дискредитации российской армии, составленный на Логинову. Причиной возврата стали процедуральные нарушения, допущенные при оформлении протокола.

Три ареста

Музыкантов группы «Стоптайм», исполнявших на улицах Санкт-Петербурга песни иноагентов, задержали 15 октября. В частности, одной из спетых композиций была «Кооператив «Лебединое озеро», запрещенная к распространению на территории РФ.

На следующий день суд арестовал Наоко, Александра Орлова и барабанщика коллектива Владислава Леонтьева по статье об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка (ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ). Логинова и Леонтьев получили 13 суток ареста, Орлов — 12.

Утром 29 октября Логинову доставили в суд на слушание по делу о дискредитации российской армии — ей вменяли исполнение песни Монеточки (признана в РФ иностранным агентом) «Ты солдат». Вокалистку оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Орлов сделал предложение Наоко перед заседанием суда.

«Это было, когда мы ехали в ИВС Лужского района. Я сделал колечко [из салфетки] и положил в коробочку от IQOS. Она согласилась», — сообщил музыкант «Фонтанке».

Позже Логинову и Орлова арестовывали еще два раза. В тот день, когда они должны были выйти из ИВС в первый раз, их снова арестовали и отправили в спецприемник.

После отбытия второго срока музыкантов снова не отпустили и назначили еще 13 суток ареста за «организацию массового скопления людей», повлекшего нарушение общественного порядка. Свою вину они не признали, заявив, что выступали на Малой Конюшенной и не могли создать проблемы для попадания к метро «Невский проспект», поскольку вход в павильон находится на расстоянии.

Леонтьев вышел на свободу две недели назад. Его в третий раз арестовывать не стали.

Рейды в городе

В октябре в Петербурге прошли рейды против уличных музыкантов. Силовики составили десятки протоколов и изъяли инструменты из-за нарушения требований проведения выступлений, сообщил городской Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

«Результатом активной работы стало составление 23 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8-6-2 Закона Санкт Петербурга N 273-70, регламентирующей требования к проведению подобных мероприятий», — подчеркнули в комитете.

Особое внимание полицейские уделяли соблюдению установленных правил, касающихся уровня шума в городе, а также наличию у музыкантов разрешений на проведение подобного рода выступлений. О том, чтобы кого-то задержали за исполнение песен иноагентов, не сообщалось.

Ленинский районный суд Перми в ноябре назначил 60 часов общественных работ местной певице Екатерине Романовой после того, как она публично поддержала музыкантов группы «Стоптайм» и организовала уличное выступление в их поддержку.

Суд счел артистку виновной в нарушении статьи 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового пребывания или передвижения граждан в общественных местах, которое привело к нарушению общественного порядка»).