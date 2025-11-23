Дело «Стоптайма»: «певицу иноагентов» выпустили на свободу. И возможно, из страны

Музыканты группы «Стоптайм» Диану Логинову (Наоко) и Александра Орлова вернулись домой после третьего ареста, пишет «Фонтанка». После того как они покинули изолятор временного содержания, их на этот раз не стали задерживать. Полицейские увезли музыкантов в другой район, чтобы те не общались c представителями прессы, ожидающими у выхода.
Адвокат Наоко и Орлова, Мария Зырянова, подтвердила, что ее клиенты в безопасности. Он провели в ИВС больше месяца.
По словам Зыряновой, скоро петербуржцы сами выйдут на связь.
«Мы очень просим немного тишины. Скоро сами выйдем с новостями», – отметила юрист.
Тем временем, Telrgram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что Логинова уже покинула Россию и «находится в безопасности».
17 ноября Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул полиции новый административный протокол о дискредитации российской армии, составленный на Логинову. Причиной возврата стали процедуральные нарушения, допущенные при оформлении протокола.
Три ареста
Музыкантов группы «Стоптайм», исполнявших на улицах Санкт-Петербурга песни иноагентов, задержали 15 октября. В частности, одной из спетых композиций была «Кооператив «Лебединое озеро», запрещенная к распространению на территории РФ.
На следующий день суд арестовал Наоко, Александра Орлова и барабанщика коллектива Владислава Леонтьева по статье об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка (ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ). Логинова и Леонтьев получили 13 суток ареста, Орлов — 12.
Утром 29 октября Логинову доставили в суд на слушание по делу о дискредитации российской армии — ей вменяли исполнение песни Монеточки (признана в РФ иностранным агентом) «Ты солдат». Вокалистку оштрафовали на 30 тыс. рублей.
Орлов сделал предложение Наоко перед заседанием суда.
«Это было, когда мы ехали в ИВС Лужского района. Я сделал колечко [из салфетки] и положил в коробочку от IQOS. Она согласилась», — сообщил музыкант «Фонтанке».
Позже Логинову и Орлова арестовывали еще два раза. В тот день, когда они должны были выйти из ИВС в первый раз, их снова арестовали и отправили в спецприемник.
После отбытия второго срока музыкантов снова не отпустили и назначили еще 13 суток ареста за «организацию массового скопления людей», повлекшего нарушение общественного порядка. Свою вину они не признали, заявив, что выступали на Малой Конюшенной и не могли создать проблемы для попадания к метро «Невский проспект», поскольку вход в павильон находится на расстоянии.
Леонтьев вышел на свободу две недели назад. Его в третий раз арестовывать не стали.
Рейды в городе
В октябре в Петербурге прошли рейды против уличных музыкантов. Силовики составили десятки протоколов и изъяли инструменты из-за нарушения требований проведения выступлений, сообщил городской Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
«Результатом активной работы стало составление 23 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8-6-2 Закона Санкт Петербурга N 273-70, регламентирующей требования к проведению подобных мероприятий», — подчеркнули в комитете.
Особое внимание полицейские уделяли соблюдению установленных правил, касающихся уровня шума в городе, а также наличию у музыкантов разрешений на проведение подобного рода выступлений. О том, чтобы кого-то задержали за исполнение песен иноагентов, не сообщалось.
Ленинский районный суд Перми в ноябре назначил 60 часов общественных работ местной певице Екатерине Романовой после того, как она публично поддержала музыкантов группы «Стоптайм» и организовала уличное выступление в их поддержку.
Суд счел артистку виновной в нарушении статьи 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового пребывания или передвижения граждан в общественных местах, которое привело к нарушению общественного порядка»).