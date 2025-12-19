На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские сенаторы одобрили закон о невыполнении постановлений зарубежных судов

СФ одобрил закон о запрете исполнения решений иностранных уголовных судов
Максим Блинов/РИА Новости

Совет Федерации одобрил закон, запрещающий исполнение в России постановлений иностранных уголовных и международных судов. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты.

Документ, внесенный председателем Комитета СФ Андреем Клишасом, предусматривает изменения в закон «О судебной системе Российской Федерации». Закон устанавливает, что постановления судов иностранных государств, обладающих полномочиями в сфере уголовного судопроизводства без участия России, а также решения международных органов, чья компетенция не основана на международном договоре РФ или резолюции Совета Безопасности ООН в рамках главы VII Устава ООН, исполняться на территории России не будут.

Глава профильного комитета подчеркнул, что закон позволит надлежащим образом защищать права и законные интересы общества и государства.

В мае заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, отмечал, что Международный уголовный суд превратился в инструмент «неоколониальной репрессии». По его словам, МУС закрывает глаза на «массовые бесчинства», которые государства-члены НАТО учиняют везде, где «ступает их сапог».

Ранее СК РФ завершил расследование дела в отношении судей МУС, просивших ареста Путина.

