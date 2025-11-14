На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СК РФ завершил расследование дела против судей и прокурора МУС

СК РФ завершил расследование дела в отношении судей МУС, просивших ареста Путина
true
true
true
close
РИА Новости

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении судей и прокурора Международного уголовного суда. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Дело было возбуждено в отношении судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса, Хайкеля Бена Махфуда, а также прокурора Карима Ахмад Хана, который в феврале 2023 года направил ходатайство в Палату предварительного производства II Международного уголовного суда для получения ордера на арест граждан Российской Федерации, в частности президента РФ Владимира Путина.

«Прокурору и восьми судьям МУС заочно предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 299, ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ. Обвиняемые объявлены в международный розыск и заочно арестованы», — говорится в сообщении.

В Венгрии отказались исполнять решение МУС об аресте Путина. Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что внес в парламент законопроект о выходе страны из Международного уголовного суда.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Международный уголовный суд противоречит сам себе, выдавая ордер на арест Владимира Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами