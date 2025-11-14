СК РФ завершил расследование дела против судей и прокурора МУС

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении судей и прокурора Международного уголовного суда. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Дело было возбуждено в отношении судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса, Хайкеля Бена Махфуда, а также прокурора Карима Ахмад Хана, который в феврале 2023 года направил ходатайство в Палату предварительного производства II Международного уголовного суда для получения ордера на арест граждан Российской Федерации, в частности президента РФ Владимира Путина.

«Прокурору и восьми судьям МУС заочно предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 299, ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ. Обвиняемые объявлены в международный розыск и заочно арестованы», — говорится в сообщении.

В Венгрии отказались исполнять решение МУС об аресте Путина. Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что внес в парламент законопроект о выходе страны из Международного уголовного суда.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Международный уголовный суд противоречит сам себе, выдавая ордер на арест Владимира Путина.