Вассерман отреагировал на резкое видео Алаудинова со словами «спрашивалка не выросла»

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в комментарии «Национальной службе новостей» объяснил резкий ответ командира «Ахмата» Апти Алаудинова на его запрос тем, что генерал не читал его, а ознакомился в пересказе.

Вассерман подчеркнул, что если бы Алаудинов самостоятельно прочел текст его запроса, то понял бы, что к самому командиру «Ахмата» у него нет претензий.

«Он счел, что все, что я говорил об этой банде агрессивных блогеров, я сказал о нем», — объяснил Вассерман.

При этом депутат считает, что его цель была достигнута, поскольку Алаудинов открестился от упомянутой «банды». Также Вассерман пообещал в случае необходимости защищать своего помощника, в адрес которого поступили угрозы от генерала из-за публикации запроса.

До этого Вассерман составил депутатский запрос, в котором обратил внимание на то, что вокруг Апти Алаудинова «вьются хороводом» деятели, считающие генерала «инструментом для решения личных проблем с правосудием». Парламентарий призвал командира «Ахмата» «приказать прекратить этот балаган».

Алаудинов посчитал, что депутат назвал «балаганом» именно его деятельность, и записал в ответ резкое видеообращение. Генерал заявил, что для того, чтобы задавать ему вопросы, у Вассермана «спрашивалка не выросла». Алаудинов также заявил, что считает балаганом наличие у депутата украинского гражданства вплоть до 2016 года. Он добавил, что приложит усилия, чтобы привлечь к ответственности помощника парламентария Романа Носикова, который опубликовал депутатский запрос.

