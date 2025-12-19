На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вассерман отреагировал на резкое видео Алаудинова со словами «спрашивалка не выросла»

Вассерман объяснил резкую реакцию Алаудинова ошибкой при пересказе его запроса
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в комментарии «Национальной службе новостей» объяснил резкий ответ командира «Ахмата» Апти Алаудинова на его запрос тем, что генерал не читал его, а ознакомился в пересказе.

Вассерман подчеркнул, что если бы Алаудинов самостоятельно прочел текст его запроса, то понял бы, что к самому командиру «Ахмата» у него нет претензий.

«Он счел, что все, что я говорил об этой банде агрессивных блогеров, я сказал о нем», — объяснил Вассерман.

При этом депутат считает, что его цель была достигнута, поскольку Алаудинов открестился от упомянутой «банды». Также Вассерман пообещал в случае необходимости защищать своего помощника, в адрес которого поступили угрозы от генерала из-за публикации запроса.

До этого Вассерман составил депутатский запрос, в котором обратил внимание на то, что вокруг Апти Алаудинова «вьются хороводом» деятели, считающие генерала «инструментом для решения личных проблем с правосудием». Парламентарий призвал командира «Ахмата» «приказать прекратить этот балаган».

Алаудинов посчитал, что депутат назвал «балаганом» именно его деятельность, и записал в ответ резкое видеообращение. Генерал заявил, что для того, чтобы задавать ему вопросы, у Вассермана «спрашивалка не выросла». Алаудинов также заявил, что считает балаганом наличие у депутата украинского гражданства вплоть до 2016 года. Он добавил, что приложит усилия, чтобы привлечь к ответственности помощника парламентария Романа Носикова, который опубликовал депутатский запрос.

Ранее Москалькова защитила командира «Ахмата» Алаудинова от несправедливой критики в соцсетях.

