Сенатор Пушков: Каллас не понимает, почему России верят больше, чем ЕС

Многие страны доверяют России больше, чем Евросоюзу, из-за агрессивности и бесцеремонности государств НАТО. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков, отвечая «недоумевающей» главе евродипломатии Кае Каллас.

Пушков напомнил слова Каллас, которая сказала, что Европа дает третьим странам больше денег и является более крупным торговым партнером, однако они «все равно верят русским». Евродипломат выразила непонимание, почему так происходит.

Российский сенатор объяснил, что европейцы рассказывают о «миролюбивом характере НАТО» и демократии, а потом «бомбят Югославию, вторгаются в Ирак и Ливию, пытаются провести «цветную революцию» в Грузии».

«Потому-то и верят русским, к недоумению Каллас. И не поддерживают санкции ЕС», — заявил Пушков.

До этого член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема назвал Каю Каллас «настоящей психопаткой», одержимой войной, которая ставит под угрозу весь Евросоюз. По его словам, Каллас ведет «катастрофическую политику», продолжая выступать за перевооружение Европы.

Мема считает, что Европа не играет никакой роли в мирных переговорах по Украине из-за таких людей, как Каллас. Он назвал ее «самым некомпетентным человеком, которого когда-либо видел».

Ранее Лавров посоветовал Каллас учить историю.