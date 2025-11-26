На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе окрестили Каллас «настоящей психопаткой»

Политик Мема назвал Каллас настоящей психопаткой, ставящей под угрозу Евросоюз
true
true
true
close
Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix/Reuters

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в соцсети Х назвал главу евродипломатии Каю Каллас «настоящей психопаткой», которая ставит под угрозу Евросоюз.

«Катастрофическая политика Каллас еще не закончена, она продолжает выступать за перевооружение Европы. Каллас, настоящая психопатка, одержимая войной, вместе с фон дер Ляйен представляет угрозу безопасности Европы при принятии внешнеполитических решений», — написал Мема.

По его словам, сегодня европейские страны не играют никакой роли в мирных переговорах по Украине из-за таких людей, как Кая Каллас. Он назвал ее «самым некомпетентным человеком, которого когда-либо видел».

До этого газета Politico писала, что госсекретарь США Марко Рубио отказывается проводить официальные встречи с главой евродипломатии Каей Каллас из-за ее непростых отношений с администрацией президента Дональда Трампа.

Комментируя эту информацию, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что в Белом доме не уважают руководство Евросоюза и Европарламента.

Ранее Лавров посоветовал Каллас учить историю.

