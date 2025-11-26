Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в соцсети Х назвал главу евродипломатии Каю Каллас «настоящей психопаткой», которая ставит под угрозу Евросоюз.

«Катастрофическая политика Каллас еще не закончена, она продолжает выступать за перевооружение Европы. Каллас, настоящая психопатка, одержимая войной, вместе с фон дер Ляйен представляет угрозу безопасности Европы при принятии внешнеполитических решений», — написал Мема.

По его словам, сегодня европейские страны не играют никакой роли в мирных переговорах по Украине из-за таких людей, как Кая Каллас. Он назвал ее «самым некомпетентным человеком, которого когда-либо видел».

До этого газета Politico писала, что госсекретарь США Марко Рубио отказывается проводить официальные встречи с главой евродипломатии Каей Каллас из-за ее непростых отношений с администрацией президента Дональда Трампа.

Комментируя эту информацию, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что в Белом доме не уважают руководство Евросоюза и Европарламента.

Ранее Лавров посоветовал Каллас учить историю.