Лавров посоветовал Каллас учить историю

Лавров призвал Каллас учить историю из-за слов о роли СССР во Второй мировой
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал главе евродипломатии Кае Каллас, которая удивилась решающему вкладу СССР и Китая в победу во Второй мировой войне, учить историю. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Кая Каллас «и внешне производит впечатление не отличницы, в том числе и по исторической дисциплине».

«Но когда она говорит, что Россия и Китай заявляют, будто они победили во Второй мировой войне и, значит, победили нацизм, как она сказала, «это что-то новенькое». Историю надо знать. К сожалению, многие ее забывают», — сказал Лавров.

Министр также напомнил высказывание главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о том, что Советский Союз «развязал Вторую мировую войну и оккупировал полмира». Глава внешнеполитического ведомства России связал это с отсутствием нормальных учебников.

В начале сентября глава евродипломатии сообщила, что считает «чем-то новеньким» заявление о победе СССР и Китая над нацизмом во Второй мировой.

«Россия обращалась к Китаю и говорила: «Россия и Китай сражались во Второй мировой войне, мы выиграли Вторую мировую войну, мы победили нацизм», а я подумала: «Окей, это что-то новенькое», — сказала Каллас.

Ранее Трамп признался, что следил за празднованием Дня Победы в России.

