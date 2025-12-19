Брюссель и лидеры ряда стран Европы несут большие риски для переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в беседе с ТАСС.

«Полагаю, что самые большие риски мирным переговорам несет Брюссель и лидеры тех стран Западной и Северной Европы, которые абсолютно не заинтересованы в мире», — сказал Сийярто.

По его словам, они хотят втянуть всю Европу в войну с Россией.

На этой неделе газета The New York Times сообщила, что представители США и Евросоюза на встречах с представителями властей Украины в Берлине согласовали два документа о гарантиях безопасности, которые предполагают усиление украинских вооруженных сил и размещение европейских войск в республике в качестве сил сдерживания.

В одном из документов изложены «общие принципы», аналогичные гарантиям по пятой статье устава НАТО, которая закрепляет принцип коллективной защиты. Во второй части соглашения говорится о сотрудничестве военных США и стран Европы с украинскими коллегами.

Ранее в Кремле рассказали о влиянии встречи Путина и Трампа на Аляске на переговоры по Украине.