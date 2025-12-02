В Кремле прокомментировали инцидент с литовским БПЛА в Белоруссии

Песков высказался о литовском беспилотнике, упавшем в Белоруссии

В администрации президента России не располагают точными данными об инциденте с падением литовского БПЛА на территории Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

До этого стало известно, что президента Белоруссии Александра Лукашенко подробно проинформировали об инциденте с упавшим в Гродно литовским дроном.

По данным МВД Белоруссии, упавший дрон из Литвы был оборудован фото- и видеокамерой с возможностью сбора разведывательных данных.

1 декабря министерство иностранных дел Белоруссии сообщило, что литовский беспилотник нарушил воздушное пространство страны, в связи с чем Минск заявил Вильнюсу протест.

По информации ведомства, инцидент произошел 30 ноября. В связи с инцидентом в МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Литвы Эрикас Вилканецас.

Ранее Вильнюс выразил протест Минску из-за «гибридных атак».