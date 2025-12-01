На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД Белоруссии обвинили Литву в нарушении границы

Виктор Толочко/РИА Новости

Литовский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нарушил воздушное пространство Белоруссии, в связи с чем Минск заявил Вильнюсу протест. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу белорусского министерства иностранных дел.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел 30 ноября. Дрон незаконного вторгся в воздушное пространство Белоруссии из Лаздийского района Литвы и рухнул в черте города Гродно. На этом фоне в МИД страны был вызван временный поверенный в делах Литвы Эрикас Вилканецас.

«Ему был заявлен протест в связи с нарушением государственной границы Республики Беларусь беспилотным летательным аппаратом самолетного типа», — говорится в заявлении.

В октябре власти Литвы в одностороннем порядке приняли решение о закрытии границы с Белоруссией. В Вильнюсе этот шаг связали с якобы частым появлением в воздушном пространстве республики контрабандистских метеозондов.

20 ноября Литва возобновила работу двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Комментируя всю ситуацию в целом, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «глупостью на политическом уровне» действия литовского руководства на границе.

Ранее Вильнюс выразил протест Минску из-за «гибридных атак».

