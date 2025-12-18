На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрий Лоза раскрыл, какой бы вопрос задал Путину

Певец Юрий Лоза заявил, что предложил бы свою помощь Путину при возможности
Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Певец Юрий Лоза в Telegram-канале заявил, что предложил бы президенту России свою помощь при возможности задать у него вопрос.

Лоза заявил, что спросил бы у Путина: «Чем я могу быть полезен, господин президент?» Артист отметил, что уже участвует в благотворительных акциях и исправно платит налоги. Он был бы не против подключиться к работе над проектами, которые считает нужными и приносящими пользу стране.

«Могу давать советы или консультировать молодежь, затеявшую хорошие начинания, да мало ли что еще. Но, скорее всего, я бы не стал донимать гаранта конституции вопросами, которые могут и должны решать «государевы люди»», — заявил исполнитель.

19 декабря в 12:00 мск в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до ее окончания. В прямом эфире президент России подведет итоги уходящего 2025 года и ответит на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров.

Ранее в «Союзмультфильме» рассказали о появлении Путина в «Простоквашино».

