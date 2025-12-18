Юрий Лоза раскрыл, какой бы вопрос задал Путину

Певец Юрий Лоза заявил, что предложил бы свою помощь Путину при возможности

Певец Юрий Лоза в Telegram-канале заявил, что предложил бы президенту России свою помощь при возможности задать у него вопрос.

Лоза заявил, что спросил бы у Путина: «Чем я могу быть полезен, господин президент?» Артист отметил, что уже участвует в благотворительных акциях и исправно платит налоги. Он был бы не против подключиться к работе над проектами, которые считает нужными и приносящими пользу стране.

«Могу давать советы или консультировать молодежь, затеявшую хорошие начинания, да мало ли что еще. Но, скорее всего, я бы не стал донимать гаранта конституции вопросами, которые могут и должны решать «государевы люди»», — заявил исполнитель.

19 декабря в 12:00 мск в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до ее окончания. В прямом эфире президент России подведет итоги уходящего 2025 года и ответит на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров.

