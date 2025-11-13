На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали неопределенность Японии в вопросе безъядерного статуса

Песков: РФ беспокоит неопределенность Японии в вопросе безъядерного статуса
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия следит за заявлениями нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити о пересмотре принципов оборонной политики, которые предполагают в том числе безъядерный статус страны. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, неопределенность японской стороны в вопросе безъядерного статуса вызывает беспокойство.

В конце октября Такаити, выступая в парламенте с программной речью после вступления в должность, заявила, что правительство страны намерено продолжить курс на урегулирование вопроса так называемых «северных территорий» и подписать мирный договор с Россией. При этом она подтвердила, что Япония не намерена менять позицию по ситуации вокруг Украины и продолжит критику действий Москвы.

Также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США играют в «опасные игры» с размещением ядерного оружия в Южной Корее и Японии.

Ранее в России допустили создание японского ядерного оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами