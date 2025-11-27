На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова назвала провокационными заявления Японии о ядерной политике

Захарова назвала провокацией заявления о пересмотре Японией безъядерной политики
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала возможный пересмотр трех неядерных принципов Японии, отметив опасность подобных инициатив для стратегической стабильности. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, заявление премьер-министра Японии Санаэ Такаити о допустимости пересмотра трех неядерных принципов носит провокационный характер и не соответствует курсу Японии на ремилитаризацию страны.

В конце октября Такаити, выступая в парламенте с программной речью после вступления в должность, уклончиво ответила на приверженность трем неядерным принципам политики Японии. Речь шла об обязательствах не обладать ядерным оружием, не производить его и не размещать на своей территории. Премьер заявила, что пока не время говорить о конкретных формулировках будущей оборонной стратегии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия следит за заявлениями нового премьер-министра Японии о пересмотре принципов оборонной политики, которые сейчас предполагают в том числе безъядерный статус страны.

Ранее в Китае рассказали о «сюрпризе» России для нового премьера Японии.

