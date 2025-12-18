Зеленский прибыл в Польшу

Зеленский прибыл в Варшаву на встречу с президентом Навроцким

Украинский лидер Владимир Зеленский прилетел в Варшаву, где встретится с президентом Польши Каролем Навроцким. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Это первый визит Зеленского в Польшу с момента победы на выборах Навроцкого.

«Что касается моего визита в Польшу, польская сторона нам предложила пятницу, и я думаю, мы не будем ничего откладывать», — сказал Зеленский.

16 декабря Навроцкий раскритиковал украинского президента накануне их встречи в Варшаве, заявив, что Киев воспринимает поддержку Варшавы как нечто само собой разумеющееся.

Польский лидер отметил, что за последние годы Украина перестала рассматривать Польшу как полноценного партнера, с которым нужно согласовывать действия. Он подчеркнул, что Варшава продолжит поддерживать Киев, но отношения должны выстроиться на равных. Навроцкий также выразил намерение обсудить с Зеленским нереализованные вопросы, важные для Польши.

Отношения между Польшей и Украиной испортились из-за взаимных претензий. Главная из них — аграрный спор: Варшава продлила эмбарго на украинское зерно для защиты своих фермеров, что вызвало резкую реакцию Киева.

Ранее экс-помощник Кучмы заявил об угрозе коллапса ВСУ из-за разлада между Зеленским и Навроцким.