Политолог связал отставку Барщевского со скандалом из-за квартиры Долиной

Уход Михаила Барщевского с поста в Конституционном суде (КС) РФ может быть связан с «делом Ларисы Долиной». Об этом в Telegram написал политолог Георгий Бовт.

По его мнению, Барщевский мог покинуть пост представителя правительства при КС, поскольку косвенно связан с «делом Долиной». Бовт напомнил, что адвокат народной артистки России Мария Пухова — сотрудница адвокатской коллегии «Барщевский и партнеры», которую основал Михаил Барщевский.

О своем решении Барщевский сообщил 18 декабря. В ходе выступления на заседании он признался, что был согласен не со всеми решениями КС, но по всем определяющим жизнь страны делам его позиция совпадала. Барщевский добавил, что сожалеет о прекращении практики публикации особого мнения судей, поскольку они служили колоссальной основой для юридической науки.

Лариса Долина оказалась в эпицентре громкого скандала после продажи своей столичной квартиры. Певица заявила, что стала жертвой мошенников, и подала иск в суд. Он встал на сторону Долиной и вернул ей жилье, при этом не обязав выплатить деньги покупательнице недвижимости Полине Лурье. В итоге она осталась и без квартиры, и без уплаченных за нее 112 млн.

Такой поворот вызвал бурю возмущения: пользователи соцсетей спорят о справедливости решения, а на артистку обрушился поток критики, фактически приведший к ее «отмене» в медиа. Спор дошел до Верховного суда, который постановил отменить принятые по делу судебные акты и оставить квартиру Полине Лурье. В ближайшее время нижестоящему суду предстоит рассмотреть иск о принудительном выселении Долиной.

