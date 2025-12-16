«Точка в несправедливом деле»: адвокат оценил решение ВС по делу Долиной

Основания для сохранения квартиры за Ларисой Долиной в деле отсутствовали, заявил «Газете.Ru» адвокат, партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев. Так он прокомментировал решение Верховного суда оставить право собственности на квартиру певицы за покупательницей Полиной Лурье.

«Я искренне считаю, что исходя из информационной повестки отсутствовали основания для сохранения квартиры за Долиной. Верховный Суд поставил точку в этом несправедливом деле, что станет посылом всем судам при рассмотрении аналогичных дел. Считаю несправедливым и противным праву перекладывание ответственности за сделку, совершенную под введением в заблуждение продавца третьим лицом на покупателя. В такой схеме покупатель становится жертвой продавца, а не самих мошенников, не получая реституционного требования к самим мошенникам», — отметил Шалаев.

По его словам, появившиеся дискуссии про юридическую экспертизу сделок — это очередная попытка переложить ответственность на граждан, это не сможет изменить ситуацию на рынке недвижимости, так как она не позволит выявить мошенничество за пределами сделки.

