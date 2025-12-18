Представитель кабмина в Конституционном суде покидает должность

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Представитель правительства России в Конституционном суде Михаил Барщевский сообщил, что покидает должность. Его слова приводит «Интерфакс».

«Я перед вами выступаю в последний раз. (...) Спасибо за это время, и дай вам бог», — объявил он в ходе заседания.

Он признался, что был согласен не со всеми решениями КС, но по всем определяющим жизнь страны делам его позиция совпадала. Барщевский добавил, что сожалеет о прекращении практики публикации особого мнения судей, поскольку они служили колоссальной основой для юридической науки.

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в ответ на это пожелал Барщевскому всего самого хорошего и доброго.

Барщевский занимал должность представителя кабмина в Конституционном суде РФ с 2001 года. Таким образом, он занимал должность в течение 24 лет.

Помимо этого, он стал полпредом в Верховном и Высшем Арбитражном судах. В 1990-е годы мужчина создал и возглавил первую в стране частную адвокатскую юрфирму «Московские юристы», которую позже переименовали в бюро «Барщевский и партнеры».

Ранее из записи «Что? Где? Когда?» пропал отрывок с рассуждениями Барщевского.