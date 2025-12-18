На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал, чем грозит отказ Украины от разговора по сути

Путин: при отказе Украины от диалога Россия добьется своего военным путем
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 17 декабря выступил с заявлениями на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ, обозначив позицию Москвы по Украине. Российский лидер отметил, что цели специальной военной операции Вооруженных сил РФ будут выполнены в любом случае, его слова привело агентство РИА Новости.

Глава российского государства подчеркнул, что Российская Федерация с самого начала рассчитывала устранить первопричины конфликта дипломатическим путем, но отказ Киева и его иностранных покровителей от содержательного диалога оставляет иной вариант.

В таком случае, указал Путин, Россия «обеспечит освобождение своих исторических территорий военным путем». Кроме того, он отметил, что российская армия имеет возможности для наращивания темпов наступления на стратегически важных направлениях спецоперации на Украине.

До этого Путин заявлял, что командующим группировками российских войск необходимо продолжить выполнение задач СВО в соответствии с замыслом, разработанным Генеральным штабом. Президент отметил, что действия российской армии не привязаны к каким-либо датам или событиям, а планируются исключительно исходя из военной целесообразности.

Ранее Путин заявил, что армия России завоевала инициативу по всей линии СВО.

