МИД России прокомментировал итоги президентских выборов в Чили

Россия приветствует избрание нового президента Чили Хосе Антонио Каста. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Мы приветствуем свободное демократическое волеизъявление чилийского народа на состоявшихся в Чили президентских выборах», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что на протяжении десятилетий Россию и Чили связывают дружба, солидарность и взаимоуважение, поэтому российская сторона настроена на поддержание конструктивного диалога с республикой.

Официальный представитель МИД обратила внимание, что России есть, что предложить Чили. Она отметила, что множество возможностей в области строительства инфраструктуры — энергетической, транспортной, коммуникационной.

14 декабря в Чили прошел второй тур президентских выборов, в котором Каст из консервативной Республиканской партии набрал 58% голосов. За пост главы государства с ним поборолась коммунистка Жанетт Хара из левоцентристской коалиции «Единство для Чили». Каст станет первым крайне консервативным политиком во главе Чили со времен военного режима генерала Аугусто Пиночета.

Каст в предвыборной борьбе пообещал избирателям более жесткие меры по борьбе с преступностью и нелегальной миграцией. В частности, он заявил о намерении построить заграждения на границе с Боливией, а также снизить налоги на прибыль корпораций.

