На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вучич заявил о подготовке Европы к войне с Россией

Президент Сербии Вучич: Европа готовится к войне с Россией
true
true
true
close
Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александар Вучич заявил о подготовке европейских стран к войне с Россией и необходимости усиления сербской армии. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Pink.

«Сербия находится между молотом и наковальней в условиях надвигающейся войны. Я буду рад и устрою салют, если мои опасения по поводу приближающегося конфликта окажутся напрасными. Но Сербия должна продолжить вооружаться», — подчеркнул Вучич.

По словам президента, первоочередной задачей является усиление Военно-воздушных сил страны. Заявление прозвучало на фоне роста напряженности в отношениях между Западом и Россией.

11 ноября газета The Wall Street Journal писала, что Европа находится между «войной и миром» из-за беспилотников над территорией стран блока. Как пишет издание, европейские лидеры подозревают, что за «целой серией» разрушительных атак якобы «стоит Россия».

Ранее немецкий политик задал руководству ЕС неудобный вопрос о России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами