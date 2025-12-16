На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Журналисты заметили признак потепления отношений между Маском и Трампом

Axios: Маск начал финансировать избирательные кампании республиканцев
Evelyn Hockstein/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск начал финансировать избирательные кампании республиканцев в преддверии промежуточных выборов в Палату представителей и Сенат. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Журналисты отмечают, что это может свидетельствовать о потеплении отношений Маска с президентом США Дональдом Трампом после их конфликта. Как сообщают источники Axios, предприниматель в последнее время направил значительные средства на поддержку республиканцев в борьбе за места в Конгрессе на выборах 2026 года и дал понять, что намерен продолжать финансирование на протяжении всего избирательного цикла. Точные объемы пожертвований станут известны после публикации отчетов о финансировании избирательных кампаний в следующем месяце.

В июне Трамп и Маск обменялись резкими заявлениями в социальных сетях. Маск утверждал, что без его поддержки Трамп не одержал бы победу на президентских выборах в ноябре 2024 года, поддержал идею объявления импичмента главе государства, раскритиковал инициированный Белым домом законопроект о сокращении государственных расходов и введенные администрацией импортные пошлины, а также спрогнозировал рецессию в экономике США во второй половине 2025 года.

В ответ Трамп заявил, что Маск, курировавший работу ведомства по повышению эффективности государственного управления (DOGE), перестал добросовестно выполнять свои обязанности и «сошел с ума».

Ранее Маск обновил исторический рекорд по размеру состояния.

