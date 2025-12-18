Эстония с 2027 года вводит единый срок прохождения военной службы в 12 месяцев

Эстония решила ввести единый срок прохождения срочной военной службы длительностью 12 месяцев, закон должен вступить в силу с 2027 года. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

«Согласно одобренному 18 декабря проекту постановления, начиная с 2027 года, в армию будут призывать до 4100 молодых людей в год, для которых введут 12-месячную срочную службу», — говорится в публикации.

В данный момент срок службы в Эстонии составляет 8 или 11 месяцев в зависимости от специальности.

Также ERR сообщает, что Эстония приступила к строительству первых пяти бункеров у границы с Россией. Отмечается, что в ближайшие месяцы будет построено еще 23 бункера. Всего к концу 2027 года планируется возвести до 600 бункеров в северо-восточной и юго-восточной частях страны. Кроме того, к этому времени планируется вырыть 40-километровый противотанковый ров.

До этого зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров назвал «глупостью» желание стран Балтии построить линию обороны у границы с Россией.

Ранее Германию уличили в ускоренной подготовке к войне с Россией.