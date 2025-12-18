Пашинян приедет в Петербург

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что планирует принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге. Об этом пишет ТАСС.

«Сейчас должны подумать о том, как сделать, чтобы и туда не опоздал — заседание Высшего совета ЕАЭС, которое было запланировано давно, — и должен туда отбыть», — сказал Пашинян.

21–22 декабря в Санкт-Петербурге пройдет традиционная неформальная встреча лидеров СНГ, а также состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.

До этого Пашинян заявил, что цель Армении – членство в Евросоюзе, а не выход из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Армения углубляет отношения с Евросоюзом, однако, как заметил премьер-министр, из Германии он отправляется прямо в Москву.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал евроинтеграцию Армении во время встречи с премьером страны Николом Пашиняном.

