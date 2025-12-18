На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пашинян приедет в Петербург

Пашинян посетит заседание Высшего Евразийского экономсовета в Петербурга
true
true
true
close
Roman Naumov/Picvario Media/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что планирует принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Петербурге. Об этом пишет ТАСС.

«Сейчас должны подумать о том, как сделать, чтобы и туда не опоздал — заседание Высшего совета ЕАЭС, которое было запланировано давно, — и должен туда отбыть», — сказал Пашинян.

21–22 декабря в Санкт-Петербурге пройдет традиционная неформальная встреча лидеров СНГ, а также состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.

До этого Пашинян заявил, что цель Армении – членство в Евросоюзе, а не выход из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Армения углубляет отношения с Евросоюзом, однако, как заметил премьер-министр, из Германии он отправляется прямо в Москву.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал евроинтеграцию Армении во время встречи с премьером страны Николом Пашиняном.

Ранее Пашинян назвал причину бедности в Армении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами