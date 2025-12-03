На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пашинян назвал причину бедности в Армении

Пашинян объяснил причину бедности в Армении отсутствием нужных навыков у граждан
Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что основной причиной бедности в стране является не дефицит рабочих мест, а отсутствие необходимых навыков у граждан. Об этом он сказал во время выступления в парламенте, пишет РИА Новости.

«Причина бедности — не отсутствие рабочих мест. Проблема в отсутствии навыков, которые бы позволили не быть бедными», — сказал премьер.

По мнению Пашиняна, бедность в Армении можно преодолеть только при помощи труда и повышения квалификации.

«Короче говоря, если работа не приносит выгоды, нужно вернуться к образованию», — отметил он.

До этого инвестор Станислав Скуйбеда спрогнозировал, что доля россиян, которые получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), может достичь 7,6–7,9% населения (11,1–11,6 млн человек) во второй половине 2025 года. По его словам, в 2024 году эта доля составляла 7,2%. Причины увеличения, как отметил эксперт, простые: цены растут заметно быстрее, чем МРОТ.

По мнению инвестора, чтобы минимизировать долю бедных, российским властям нужно индексировать детские и адресные выплаты по фактической инфляции ежеквартально, ввести доплаты работающим семьям с доходами 1,0–1,3 прожиточного минимума на человека. Также необходимо смягчить налоги и страховые взносы для тех, кто получает зарплаты до 30 тысяч рублей, уверен эксперт.

Ранее Всемирный банк поднял черту бедности до $3 на человека в день.

