В России раскрыли блеф США на переговорах по Украине

Американист Дудаков: США отправкой солдат НАТО на Украину хотят ослабить Европу
Nathan Howard/Reuters

Соединенные Штаты в ходе переговоров по украинскому конфликту предлагают Европе разместить свои войска на Украине с целью ослабить Евросоюз. Такое предположение в комментарии «Газете.Ru» сделал политолог-американист Малек Дудаков.

«Американцы никого своего отправлять на Украину не будут, но возможно, что (США – «Газета.Ru») были бы не против тем же европейцам предложить купить у них проигранную войну. Если европейская партия войны так уж сильно хочет поддержать Украину, вот пускай они попытаются хотя бы какие-то свои части сформировать и туда направить», — отметил эксперт.

Дудаков допустил, что разговоры о возможной отправке войск стран Европы на Украину – простой блеф. При этом эксперт не исключил, что США с помощью предложения отправить европейских солдат на Украину стремятся ослабить переговорные позиции Брюсселя.

«Может быть это попытка как раз додавить европейских лоббистов, поставить их перед фактом. Если вы хотите, покажите, на что вы способны (в плане отправки военных на Украину – «Газета.Ru»). Если европейцы не окажутся на это способны, то очевидно, что их позиция будет ослабевать», — подчеркнул американист.

17 декабря американская газета The New York Times писала о том, что представители США и Евросоюза на встречах с представителями властей Украины в Берлине согласовали два документа о гарантиях безопасности Киева, которые предполагают усиление украинских вооруженных сил и размещение европейских войск в республике в качестве сил сдерживания.

В одном из документов изложены «общие принципы», аналогичные гарантиям по пятой статье устава НАТО, которая закрепляет принцип коллективной защиты.

Во второй части соглашения говорится о сотрудничестве военных США и стран Европы с украинскими коллегами. Ожидается, что это гарантирует недопущение новых боевых действий в ближайшие годы.

Ранее Зеленский двумя словами охарактеризовал переговоры по Украине.

