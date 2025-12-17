Путин оценил боеспособность армии России в сложных условиях

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России показывают высокую боеспособность в сложных условиях. Об этом заявил президент Владимир Путин в рамках выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны, трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«В столь сложных условиях наши войска показывают высокую боеспособность», — заявил он.

Глава государства объяснил, что Россия благодаря спецоперации на Украине вернула себе статус полного суверенитета. Путин добавил, что этот статус страна смогла вернуть из-за деятельности российских вооруженных сил.

Президент также подчеркнул, что российская сторона завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, российская сторона перемалывает противника, в том числе элитные подразделения ВСУ, которые прошли боевую подготовку в западных военных центрах.

Путин отметил, что Россия гордится подвигами своих военнослужащих и офицеров, которые сражаются на передовых позициях.

