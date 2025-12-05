Песков заявил, что Россия хочет мира, но не видит этого со стороны Евросоюза и Украины

Песков: Россия хочет мира, но Евросоюз и Украина отвергают путь переговоров

Россия готова урегулировать ситуацию вокруг Украины мирным путем, но не видит того же стремления со стороны Евросоюза и Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с RT.

«Мы хотим мира, и мы хотим достигнуть наших целей мирными средствами. Но, к сожалению, эти мирные средства и путь политических переговоров отвергаются европейцами и украинцами. Именно поэтому президент Путин принял решение о начале специальной военной операции», — отметил он.

5 декабря еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюз должен разработать собственный план урегулирования конфликта на Украине и перестать ориентироваться исключительно на инициативы США.

По его словам, «каждые полгода» Европа получает новые планы и просто ждет, что поступит из Вашингтона. Однако планы должны также исходить из Брюсселя или Берлина, указал еврокомиссар.

До этого Дональд Трамп заявил, что его представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Москве продуктивные переговоры с Владимиром Путиным. По их итогам у американской стороны сложилось впечатление, что Россия стремится к достижению мирного соглашения по Украине и выражает интерес к нормализации экономических отношений с США.

Ранее Путин рассказал о предложениях США по мирному плану по Украине.