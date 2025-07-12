Лавров анонсировал создание монумента в память о погибших за Курскую область бойцах КНДР

Россия и Северная Корея планируют создать монумент, посвященный погибшим за освобождение Курской области бойцам Корейской народной армии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане, передает ТАСС.

«Планируется. Это была наша инициатива, которая была поддержана нашими корейскими друзьями. Будет создан соответствующий монумент. И также планируется увековечить память о нашем боевом братстве в годы Второй мировой войны, Великой Отечественной войны», — сказал глава МИД РФ.

Лавров добавил, что проекты монументов могут появиться уже в ближайшее время.

В мае секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу выразил благодарность военнослужащим из КНДР, которые вместе с российскими бойцами защищали Курскую область как собственную родину. По его словам, для России очень важно, что Северная Корея встала на ее сторону.

Ранее украинский пленный оценил действия бойцов из КНДР в Курской области.