В Курске планируют создать памятник, посвященный северокорейским военным

Хинштейн заявил о планах создания памятника военным КНДР в Курске

Памятник боевому братству КНДР и России создадут в Курске. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Власти региона провели заседание экспертного совета, на котором подвели итоги работы за прошедший период и обсудили будущие проекты, рассказал Хинштейн.

«Большие планы по увековечиванию памяти военнослужащих, которые защищают нашу землю в наши дни. При поддержке Минобороны создадим памятник боевому братству КНДР и России», — написал он.

Члены экспертного совета предложили разместить памятник на территории сквера на Интернациональной. Хинштейн сообщил, что планируется выехать на место и обсудить эту идею с гражданами.

В июле министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане заявлял, что Россия и Северная Корея планируют создать монумент, посвященный бойцам Корейской народной армии.

