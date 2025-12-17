На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США губернатор штата создал сайт с уголовными делами соратников Трампа

Губернатор Калифорнии Ньюсом создал страницу о расследованиях против Трампа
Ringo Chiu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом запустил веб-страницу, посвященную уголовным делам президента США Дональда Трампа и его окружения. Об этом сообщила пресс-служба главы штата в соцсети X.

В сообщении отмечается, что запуск ресурса совпал с публикацией данных о снижении уровня преступности в Калифорнии. В окружении Ньюсома указали, что на этом фоне Трамп, по их оценке, принимает решения о помиловании наркоторговцев и назначает на должности людей с криминальным прошлым.

На сайте губернатора говорится, что на странице собрана информация о судимостях, коррупционных расследованиях и предполагаемых связях с экстремистами людей, связанных с Трампом. В частности, там размещены материалы более чем о десяти фигурантах, которым ранее предъявлялись обвинения в мошенничестве, коррупции, наркоторговле, а также по делу о штурме Капитолия в 2021 году. Их изображения сгенерированы с помощью ИИ и снабжены пометками «преступник» или «осужден», рядом указаны предъявлявшиеся обвинения.

Сам президент США на сайте обозначен как «главный преступник». В его досье упоминается история с получением в подарок самолета Boeing 747-8 от королевской семьи Катара, а также приводятся обвинения в мошенничестве с использованием криптовалюты и связи с финансистом Джеффри Эпштейном. Кроме того, на странице указано, что суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным по 34 эпизодам фальсификации деловой документации.

Как пишет Los Angeles Times, создание сайта стало частью публичной кампании Ньюсома против Трампа. В ее рамках губернатор и его команда регулярно критикуют и высмеивают решения американского лидера в соцсетях. Издание отмечает, что новый ресурс может рассматриваться как ответ на запуск Белым домом сайта со списком СМИ, которые Трамп обвинял в предвзятости.

Ранее Виктора Орбана уличили в желании сменить систему власти в Венгрии.

