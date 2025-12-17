Евросоюз уличил Грузию в невыполнении требований по безвизовому режиму

Грузинские власти не выполняют рекомендаций по сохранению безвизового режима с Евросоюзом. Об этом говорится в заключении Совета ЕС, опубликованном представительством объединения в Грузии.

«Совет выражает сожаление по поводу продолжающегося несоблюдения Грузией рекомендаций седьмого доклада о механизме приостановления выдачи виз и призывает грузинские власти выполнить их и незамедлительно достичь целевых показателей либерализации визового режима», — говорится в сообщении.

В заявлении представители обвиняют грузинскую сторону в распространении ложной информации о Евросоюзе. Также в документе властей Грузии призывают освободить от колонии задержанных оппозиционных политиков и активистов.

Заключение совета предусматривает, что путь страны по вступлению в ЕС был приостановлен из-за фактического отступления Грузии от девяти этапов, на которых ей был предоставлен статус кандидата. Активация процессов не будет восстановлена до того момента, пока власти не покажут свою приверженность изменению курса и возвращению на путь вступления в ЕС.

В конце ноября генсек правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что спустя год после отказа от просьб, касающихся переговоров о вступлении в Евросоюз, Грузия значительно укрепила свой суверенитет и «показала всему миру, что грузинскому государству не следует грозить пальчиком».

28 ноября прошлого года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о заморозке вопроса о переговорах по членству в Евросоюзе до 2028 года. После этого в стране начались беспорядки. Протестующие требовали проведения новых парламентских выборов, а также освобождения тех граждан, которых задержали на акциях до этого.

Ранее в Грузии назвали «безответственными» европейских политиков.