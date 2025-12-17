В посольстве РФ прокомментировали ситуацию на границе Таиланда и Камбоджи

Посольство РФ посоветовало не посещать граничащие с Камбоджей провинции Таиланда

Посольство России в Таиланде рекомендовало россиянам воздержаться от посещения семи граничащих с Камбоджей провинций из-за эскалации конфликта. Об этом говорится в заявлении диппредставительства.

Речь идет о провинциях Убонратчатхани, Сисакет, Сурин, Бурирам, Сакэу, Чантхабури, Трат.

В посольстве РФ также призвали внимательно отслеживать официальную информацию от властей Таиланда.

8 декабря Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на гражданские районы провинции Бурирам. Незадолго до этого Таиланд и Камбоджа ударили друг по другу на приграничной территории. Инцидент произошел после атаки на таиландскую базу Анупонг, в результате которой пострадали военные королевства. В ответ Таиланд задействовал истребители F-16, нанесшие удары по камбоджийской артиллерии в районе Чонг Ан Ма.

13 декабря премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что его страна продолжит боевые действия на границе с Камбоджей.

